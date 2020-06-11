Мир Китай образует первую китайскую спутниковую группировку на орбите Земли

2020-06-12 13:15 147

Китай успешно запустил на орбиту новый океанографический спутник с космодрома Тайюань в северокитайской провинции Шаньси.

Как сообщает Синьхуа, запуск Хайян-1D (HY-1D) был произведен при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-2С (Великий поход-2С).

Данный спутник образует первую китайскую спутниковую группировку по предоставлению морских гражданских услуг со спутником HY-1С, который был запущен в сентябре 2018 года, – говорится в сообщении.

Также указано, что это уже 334-й по счету запуск ракеты-носителя семейства Чанчжэн.

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