Коронавирус Шмыгаль назвал условие для усиления карантина

2020-06-11 16:30 99
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Власти будут следить, чтобы не допустить гиперболического роста заболеваемости коронавирусом, заверил премьер-министр.

В Украине пандемия коронавируса взята под контроль. Но угроза все еще остается актуальной, поэтому возможно усиление карантина. Об этом в четверг, 11 июня, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства".


По его словам, Украине удалось избежать критической ситуации с коронавирусом.

"Мы справились с коронавирусом. Прошли первые три месяца умеренного сценария. Мы не свалились в ту пропасть, в которую свалились Италия, Испания, другие страны в мире. Но сегодня эта угроза еще остается актуальной", – отметил Шмыгаль.

По его словам, увеличение заболеваемости в Украине в последние дни связано с тем, что люди перестали придерживаться карантина.

"Сегодня один из самых высоких показателей за последние недели. Смягчения карантинных мероприятий демонстрирует результат – там, где люди расслабились, сразу рост количества заболевших. Поэтому очень важно соблюдать меры индивидуальной защиты – социальная дистанция, использование масок, мытье рук и дезинфекция", – сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что если в 10 и более областях Украины произойдет гиперболический рост заболеваемости, то это будет поводом для усиления карантинных мероприятий по всей стране.

"От этого никто не застрахован и мы видим, что в ряде государств возникают повторные волны заболевания. Мы конечно будем следить, чтобы не допустить такого гиперболического роста", – заверил Шмыгаль и добавил, что "мы знаем, как этим управлять".

Напомним, за сутки 10 июня в Украине новый рекорд по заболеваемости COVID-19. Заболели почти 700 человек, а выздоровели только 372.

В Минздраве анонсировали срочные решения по COVID-19. Рекордная заболеваемость вызвана игнорированием людьми требований карантина, считает министр Степанов.

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