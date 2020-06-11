Коронавирус Шмыгаль рассказал, как пройдут местные выборы

2020-06-11 18:30 162

Местные выборы проведут по новому административному устройству

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что местные выборы в Украине пройдут по новому административному устройству.

Об этом глава Кабинета министров правительства сказал в ходе пресс-конференции, приуроченной 100 дням правительства.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что реформа децентрализации будет завершена путем проведения очередных местных выборов.

«Эта реформа будет одной из самых успешных и будет завершена в этом году путем проведения осенью в октябре, как и запланировано, местных выборов уже по новому административно-территориальному устройству», - заявил премьер-министр.

Глава правительства отметил, что с 2021 года децентрализация начнет работать полноценно на всех уровнях.

«И уже с 2021 года эта реформа начнет работать и по финансированию полноценно, и управлению на местном уровне», - сказал Денис Шмыгаль.

Ранее премьер-министр сообщил, что Европейская комиссия после утверждения советом директоров МВФ новой программы stand by для Украины предоставила Киеву 500 млн евро в рамках макрофинансовой помощи.

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