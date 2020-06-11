Коронавирус Шмыгаль рассказал, как пройдут местные выборы

2020-06-11 18:30 162
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Местные выборы проведут по новому административному устройству

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что местные выборы в Украине пройдут по новому административному устройству.

Об этом глава Кабинета министров правительства сказал в ходе пресс-конференции, приуроченной 100 дням правительства.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что реформа децентрализации будет завершена путем проведения очередных местных выборов.

«Эта реформа будет одной из самых успешных и будет завершена в этом году путем проведения осенью в октябре, как и запланировано, местных выборов уже по новому административно-территориальному устройству», - заявил премьер-министр.

Глава правительства отметил, что с 2021 года децентрализация начнет работать полноценно на всех уровнях.

«И уже с 2021 года эта реформа начнет работать и по финансированию полноценно, и управлению на местном уровне», - сказал Денис Шмыгаль.

Ранее премьер-министр сообщил, что Европейская комиссия после утверждения советом директоров МВФ новой программы stand by для Украины предоставила Киеву 500 млн евро в рамках макрофинансовой помощи.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Шмыгаль сообщил, когда в Украине введут нулевое декларирование

2020-06-11 20:00 36

Шмыгаль назвал условие своей отставки

2020-06-11 19:30 99

Шмыгаль назвал условие для усиления карантина

2020-06-11 16:30 213

Зеленский заявил, что доволен работой премьера Дениса Шмыгаля

2020-06-11 15:12 279

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Шмыгаль сообщил, когда в Украине введут нулевое декларирование

2020-06-11 20:00 36

Шмыгаль назвал условие своей отставки

2020-06-11 19:30 99

В Украине возросло количество регионов, не готовых к ослаблению карантина

2020-06-11 19:00 144

Шмыгаль рассказал, как пройдут местные выборы

2020-06-11 18:30 162
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Шмыгаль сообщил, когда в Украине введут нулевое декларирование 2020-06-11 20:00 36
Шмыгаль назвал условие своей отставки 2020-06-11 19:30 99
В Украине возросло количество регионов, не готовых к ослаблению карантина 2020-06-11 19:00 144
Шмыгаль рассказал, как пройдут местные выборы 2020-06-11 18:30 162

Лента

20:00 Шмыгаль сообщил, когда в Украине введут нулевое декларирование
19:30 Шмыгаль назвал условие своей отставки
19:00 В Украине возросло количество регионов, не готовых к ослаблению карантина
18:30 Шмыгаль рассказал, как пройдут местные выборы
18:00 Дополнительные выплаты: украинцам сообщили хорошую новость, кто получит долгожданную прибавку
17:30 ЕС с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев
17:00 Вакарчук опять решил уйти из Рады: с чем это связано
16:30 Шмыгаль назвал условие для усиления карантина
15:46 Пил кофе с Зеленским: Замглавы МОЗ Ляшко оштрафован на 17 тыс за нарушение карантина
15:12 Зеленский заявил, что доволен работой премьера Дениса Шмыгаля