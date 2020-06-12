Мир В Apple начали борьбу с расовой дискриминацией - потратят 100 млн долларов

2020-06-12 19:33 192

Apple потратит 100 миллионов долларов на новый проект, посвященный борьбе с расовым неравенством.

"Неоконченная работа, направленная на достижение расового равенства и справедливости, требует от нас дать отчет. Эту ситуацию надо изменить, поэтому Apple берет на себя обязательство быть движущей силой процесса таких перемен. Я горд возможностью объявить сегодня об инициативе, посвященной расовым равноправию и справедливости в Apple", − сообщил в Twitter глава компании Тим Кук.

Проект предусматривает увеличение представительства этнических меньшинств в штате компании и укрепление партнерских связей с фирмами-поставщиками, владельцами которых являются темнокожие предприниматели.

По данным Apple, доля этнических меньшинств (за исключением выходцев из стран Азии и Юго-Восточной Азии) составляет 24% от общей численности ее персонала на территории США и 31% от количества только что принятых на работу сотрудников.

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