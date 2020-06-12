Коронавирус Бразилия третий день подряд бьет антирекорд по числу новых случаев Covid-19

2020-06-12 20:31 165

Третьи сутки подряд в Бразилии фиксируют более 30 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в мире за этот период выявлено 142 039 новых зараженных, сообщает институт Джона Хопкинса.

С начала пандемии в Бразилии обнаружено 802 828 заражений коронавирусом и 40 919 смертей от осложнений болезни. Страна находится на втором месте антирейтинга по количеству выявленных инфицированных.

По состоянию на 12 июня уже известно о 7 502 278 случаев заражений коронавирусом в мире. Статистику заражений пополнили 142 039 случаев за сутки.

Общее число летальных случаев от Covid-19 возросло до 421 032. За сутки от осложнений коронавирусной болезни умер еще 4 831 человек. Выздоровели 3 532 690 человек, из них 77 885 - за минувшие сутки.

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