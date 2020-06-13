Коронавирус Польша открывает границы со странами ЕС

2020-06-13 11:30 168
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Теперь после въезда в республику гражданам страны, а также иностранцам с постоянным видом на жительство в ЕС, не придется проходить обязательный 14-дневный карантин.

Власти Польши объявили об открытии внутренних границ в Шенгенской зоне, которые до сих пор находились на замке из-за пандемии нового коронавируса. Об этом, в пятницу, 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

По его словам, с субботы контроль на границах с Германией, Литвой, Словакией и Чехией будет выборочным. Однако внешние границы пока останутся закрытыми.

"Мы все ждали этого момента. Ограничения, связанные с закрытием границ, были большим неудобством для многих поляков, пострадали многие отрасли нашей экономики", - сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В то же время, глава правительства польши призвал осторожно пользоваться открывающимися границами с соседними государствами, чтобы не подвергать опасности себя и других.

"Коронавирус не исчез, но мы минимизировали вероятность его распространения", - добавил он, призвав с умом пользоваться открывшейся возможностью для выезда, чтобы не подвергать опасности себя и других.

Дата снятия Польшей ограничений на въезд граждан других стран, не входящих в ЕС, пока не называется.

Напомним, эпидемическая обстановка в Молдове ухудшилась после отмены карантина. На минувшей неделе в республике число заразившихся коронавирусом выросло на 20%, подтверждено 1 449 случаев. Кроме того, на 2% выросло количество летальных исходов.

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