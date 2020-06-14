Коронавирус В США полицейский снова убил афроамериканца. В Атланте вспыхнула новая волна протестов

2020-06-14 15:00 396

В американском городе Атланта, штат Джорджия, вспыхнула новая волна протестов после того, как в пятницу вечером, 12 июня, полицейский застрелил 27-летнего темнокожего мужчину Рэйшарда Брукса.

Об этом сообщает Washington Post.

Так, в полицию поступила жалоба на мужчину, который спит в автомобиле на парковке возле кафе. Прибывшие правоохранители решили провести тест на опьянение, который показал положительный результат. Между Бруксом и прибывшими силовиками начался конфликт, в ходе которого он выхватил электрошокер и пытался убежать. Полицейский открыл огонь и ранил его. Брукс скончался в больнице после операции.

После этого на улицы города вышли активисты, которые начали жечь машины и устраивать погромы - кафе, возле которого застрелили Брукса, было сожжено. Люди скандировали лозунги против полиции.

В ответ на это, силовики были вынуждены применить слезоточивый газ.

Руководство полиции Атланты уволило полицейского, смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, но это не смогло остановить погромы.

Напомним, в Портсмуте, штат Вирджиния (США) протестующий по имени Крис Грин впал в кому после того, как опрокинул на себя статую одного из деятеля Конфедерации в рамках протестов Black Lives Matter.

Ранее мы писали, что в Миннеаполисе 25 мая 46-летний темнокожий Джордж Флойд умер в больнице после того, как белый полицейский Дерек Шовин при задержании применил к нему болевой прием. После этого в США начались антирасистские акции протеста. Четверых полицейских, участвовавших в задержании заключили под арест.

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