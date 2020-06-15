Коронавирус В Киев спецрейсом эвакуировали 263 граждан, которые не могли вернуться из Канады

2020-06-15 14:17 243
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Из Канады спецрейсом Торонто - Киев эвакуировали 263 граждан Украины, которые ранее не смогли вернуться домой из-за карантинных ограничений. 

"263 украинцев вернулись домой спецрейсом Торонто - Киев. Надеемся, спецрейсы нам больше не понадобятся", - сообщает пресс-служба посольства Украины в Канаде на своей странице в Twitter.

Ранее 277 украинцев, которые не смогли вернуться домой из-за карантинных ограничений на границе, вылетели спецрейсом из США.

Напомним, Кабмин с 12 марта ввел в Украине карантин для борьбы с пандемией коронавируса. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного. Почти два месяца украинские пункты пропуска были "на замке".

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