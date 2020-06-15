Мир Какие страны ЕС сегодня отменили ограничения и начали впускать туристов

2020-06-15 15:46 192
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Правительство Нидерландов с 15 июня разрешило своим гражданам туристические поездки в 16 европейских стран. 

Германия с понедельника отменила пограничный контроль: гражданам стран ЕС больше не нужно объяснять причину въезда в страну.

Франция открыла границы для путешественников из ЕС и шенгенской зоны. Прибывшие оттуда не будут проходить обязательный карантин.

Это не касается прибывающих из Испании и Великобритании, где высокая заболеваемость коронавирусом сохраняется.

Финляндия отменила ограничения на поездки для туристов из Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии и Литвы, где уровень заражения упал до уровня Финляндии.

Испания не допустит иностранных туристов до 21 июня, за исключением некоторых испанских островов.

Дания разрешит въезд туристов из Исландии, Германии и Норвегии - при условии, что те забронируют жилье не менее чем на шесть ночей.

Греция будет обязывать проходить карантин всех, кто прибывает из восьми стран ЕС.

В Чехии действует система, которая запрещает въезд туристам из "оранжевых" или "красных" стран, таких как Португалия и Швеция.

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