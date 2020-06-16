Коронавирус Найдена мощная защита от коронавируса

2020-06-16 18:30 285
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Ученые исследовательского института Скриппса в США нашли в крови выздоровевших от COVID-19 пациентов антитела, которые обеспечивают мощную защиту от коронавируса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи взяли образцы крови у людей, которые имели легкие и тяжелые формы заболевания. В ходе опыта специалисты использовали тестовые клетки, синтезирующие рецептор ACE2, с которым взаимодействует вирус до проникновения в клетку. Ученые проверили, может ли содержащая антитела кровь связываться с вирусом и блокировать процесс заражения.

Специалисты выделили более тысячи различных продуцирующих антитела иммунных клеток, называемых В-клетками, каждая из которых синтезировала отдельный тип антител против SARS-CoV-2. Когда последовательность генов, кодирующих антитела, установили, ученые получили возможность синтезировать их в лаборатории. Результаты скрининга показали, что некоторые антитела даже в небольших количествах могли эффективно блокировать вирус, предотвращая заражение тестовых клеток.

По словам ученых, если дальнейшие тесты безопасности на животных и клинические испытания с участием людей пройдут успешно, то антитела могут быть использованы как лечебное средство уже в январе следующего года.

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