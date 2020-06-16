Украина Стало известно, кого освободят от ВНО

2020-06-16 19:00 261
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Внешнее независимое оценивание (ВНО) могут отменить для тех, кто не поступает в вузы.

Соответственный закон появится на днях. Те, кто не поступают в вузы в 2020 году, могут не проходить ЗНО и получить свои аттестаты со средней годовой оценкой уже в июне. В графе ЗНО напишут "освобожден".

По мнению чиновников, это позволит уменьшить нагрузку на центры тестирования на 30%.

"ВНО будут сдавать только те, кто хочет в этом году поступить в университет", - уточнил источник в Минобразования.

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