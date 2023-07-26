ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: КОГО НЕ ПРИЗОВУТ В АВГУСТЕ И КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ

2023-07-26 09:35

Согласно части 1 статьи 23 Закона «О воинской обязанности и военной службе» в августе этого года в Украине во время действия всеобщей мобилизации в армию не призовут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет некоторых категорий, в том числе по отсрочке и некоторых медиков.

Не подлежат мобилизации в августе мужчины, которые: