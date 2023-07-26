Мобилизация в Украине: КОГО НЕ ПРИЗОВУТ В АВГУСТЕ И КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ
2023-07-26 09:35
Согласно части 1 статьи 23 Закона «О воинской обязанности и военной службе» в августе этого года в Украине во время действия всеобщей мобилизации в армию не призовут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет некоторых категорий, в том числе по отсрочке и некоторых медиков.
Не подлежат мобилизации в августе мужчины, которые:
- перенесли недавно операцию
- во время операции им установили металлоконструкции;
- имеют тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата , значительные деформации костей;
- больные тяжелыми болезнями СПИД, гепатиты, туберкулез и похожие на это;
- осужденные во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления
- имеют право на отсрочку и подали документы, доказывающие это право.
- Согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отсрочку надо подтвердить после получения повестки об уточнении данных , предоставив справки, подтверждающие:
- семейные обстоятельства;
- наличие бронирования;
- изъятие с воинского учета по состоянию здоровья;
- обучение или занятия наукой;
- работу или службу по профессиям, которые гарантируют отсрочку.