ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: КОГО НЕ ПРИЗОВУТ В АВГУСТЕ И КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ

2023-07-26 09:35

Согласно части 1 статьи 23 Закона «О воинской обязанности и военной службе» в августе этого года в Украине во время действия всеобщей мобилизации в армию не призовут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет некоторых категорий, в том числе по отсрочке и некоторых медиков.

Не подлежат мобилизации в августе мужчины, которые:

  • перенесли недавно операцию
  • во время операции им установили металлоконструкции;
  • имеют тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата , значительные деформации костей;
  • больные тяжелыми болезнями СПИД, гепатиты, туберкулез и похожие на это;
  • осужденные во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления
  • имеют право на отсрочку и подали документы, доказывающие это право.
  • Согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отсрочку надо подтвердить после получения повестки об уточнении данных , предоставив справки, подтверждающие:
  • семейные обстоятельства;
  • наличие бронирования;
  • изъятие с воинского учета по состоянию здоровья;
  • обучение или занятия наукой;
  • работу или службу по профессиям, которые гарантируют отсрочку.
subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине изменился закон относительно права на отсрочку от мобилизации

2023-07-11 11:33

Мобилизация в Украине: каким работникам и специалистам предоставлена стопроцентная отсрочка от призыва

2023-04-05 11:21

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Мобилизация в Украине: КОГО НЕ ПРИЗОВУТ В АВГУСТЕ И КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ

2023-07-26 09:35

Как в Украине проходит восстановление электросетей и будут ли новые отключения света

2023-07-26 08:24

"Осторожное продвижение": в ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ не идет быстро

2023-07-25 22:05

Оккупанты перевели блок №4 Запорожской АЭС в состояние "горячий остановки", - Энергоатом

2023-07-25 21:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Мобилизация в Украине: КОГО НЕ ПРИЗОВУТ В АВГУСТЕ И КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ 2023-07-26 09:35
Как в Украине проходит восстановление электросетей и будут ли новые отключения света 2023-07-26 08:24
"Осторожное продвижение": в ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ не идет быстро 2023-07-25 22:05
Оккупанты перевели блок №4 Запорожской АЭС в состояние "горячий остановки", - Энергоатом 2023-07-25 21:37