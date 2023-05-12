ВОЙНА В Украине Часть украинских водителей освободят от оформления автогражданки: кого коснется

2023-05-12 21:36

Действующее законодательство предусматривает, что сразу несколько категорий граждан освобождаются от оформления "автогражданки". В первую очередь речь идет о ветеранах со статусом УБД.

Кроме того, на определенные льготы от государства могут рассчитывать следующие категории водителей:

  • участники боевых действий
  • пострадавшие участники революции достоинства
  • лица с инвалидностью в результате войны
  • лица с инвалидностью I группы, лично управляющие принадлежащими им транспортными средствами
  • лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии

Под льготы попадают автомобили при:

  • права собственности
  • договора подряда
  • договор об аренде

"Доверенность на управление автомобилем не подходит для освобождения от оформления автострахования. Этот документ не подтверждает то, что лицо является законным владельцем наземного транспортного средства" .

То есть, если льготным транспортным средством будет управлять лицо без статуса УБД – необходимо оформить "автогражданку". В случае нарушения законодательства, патрульные могут выписать штраф

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