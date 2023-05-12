Часть украинских водителей освободят от оформления автогражданки: кого коснется

Действующее законодательство предусматривает, что сразу несколько категорий граждан освобождаются от оформления "автогражданки". В первую очередь речь идет о ветеранах со статусом УБД.
Кроме того, на определенные льготы от государства могут рассчитывать следующие категории водителей:
Под льготы попадают автомобили при:
"Доверенность на управление автомобилем не подходит для освобождения от оформления автострахования. Этот документ не подтверждает то, что лицо является законным владельцем наземного транспортного средства" .
То есть, если льготным транспортным средством будет управлять лицо без статуса УБД – необходимо оформить "автогражданку". В случае нарушения законодательства, патрульные могут выписать штраф