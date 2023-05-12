ВОЙНА В Украине Часть украинских водителей освободят от оформления автогражданки: кого коснется

2023-05-12 21:36

Действующее законодательство предусматривает, что сразу несколько категорий граждан освобождаются от оформления "автогражданки". В первую очередь речь идет о ветеранах со статусом УБД.

Кроме того, на определенные льготы от государства могут рассчитывать следующие категории водителей:

участники боевых действий

пострадавшие участники революции достоинства

лица с инвалидностью в результате войны

лица с инвалидностью I группы, лично управляющие принадлежащими им транспортными средствами

лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии

Под льготы попадают автомобили при:

права собственности

договора подряда

договор об аренде

"Доверенность на управление автомобилем не подходит для освобождения от оформления автострахования. Этот документ не подтверждает то, что лицо является законным владельцем наземного транспортного средства" .

То есть, если льготным транспортным средством будет управлять лицо без статуса УБД – необходимо оформить "автогражданку". В случае нарушения законодательства, патрульные могут выписать штраф