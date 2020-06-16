Коронавирус В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса

2020-06-16 21:00 153
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В Панаме обнаружили новый подвид коронавирусной инфекции, которому присвоено имя A2 PAN.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на РИА Новости.

В панамском Институте изучения здоровья заявили о том, что новый типичный подвид возник в результате мутации завезенных из пяти стран штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

«Модификации вируса образовали новый подвид, типичный для страны, А2 PAN", — сообщил в ходе вебинара директор Института изучения здоровья им. Горгаса Хуан Паскале.

Исследователи провели секвенирование геномов 150 образцов вируса SARS-CoV-2 для того, чтобы выяснить страны происхождения. До появления в Панаме местной мутации вирус представляли четыре подвида из США, и по одному из Италии, Испании, Франции и Азии.

Хуан Паскале отметил, что благодаря закрытию границ подвид A2 PAN оказался локализованным в Панаме.

На сегодняшний день в Панаме выявлено 20 686 случаев заражения коронавирусной инфекцией (на 4 миллиона жителей). От последствий вируса скончались 437 человек.

Напомним, форма коронавирусной инфекции, обнаруженная у сотрудников оптового рынка в Пекине, может оказаться более агрессивной формой вируса COVID-19, чем выявленная на рынке в Ухане. Вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил о том, что в Пекине за четыре дня зафиксировано столько случаев заражения коронавирусной инфекцией, сколько было выявлено в Ухане за две недели после начала тестирования.

Ян Чжаньцю считает, что пекинская форма коронавирусной инфекции похожа на форму COVID-19, циркулирующую в Европе. Вирусолог допускает, что инфекция была завезена в Китай из одной из европейских стран.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 16 июня, количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 8 миллионов. Число заразившихся на данный момент составляет 8 001 138 человек, умерли 435 574. Всего выздоровели 3 816 556 инфицированных.

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