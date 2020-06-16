Коронавирус Стало известно, сколько планируют выплачивать семьям медиков, которые умерли от коронавируса

2020-06-16 22:00 84

Кабинет министров Украины в скором времени представит порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс служба Офиса президента.

Соответствующие постановления должны рассмотреть уже в среду, 17 июня.

В правительстве подчеркнули, что размер выплаты будет зависеть от того, заразился медик непосредственно противодействуя коронавируса, или при других обстоятельствах.

Таким образом размер выплат будет следующим:

1 млн 576 тыс. гривен для семей медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, на который они заболели во время выполнения профессиональных обязанностей;

210 тыс. грн для семей медиков, если они заболели и умерли не во время работы с больными COVID-19;

210 тыс. грн в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика коронавирусом.

"Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших", - прокомментировал выплаты медикам президент Владимир Зеленский.

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