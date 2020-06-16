Коронавирус Стало известно, сколько планируют выплачивать семьям медиков, которые умерли от коронавируса

2020-06-16 22:00 84
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Кабинет министров Украины в скором времени представит порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс служба Офиса президента.

Соответствующие постановления должны рассмотреть уже в среду, 17 июня.

В правительстве подчеркнули, что размер выплаты будет зависеть от того, заразился медик непосредственно противодействуя коронавируса, или при других обстоятельствах.

Таким образом размер выплат будет следующим:

  • 1 млн 576 тыс. гривен для семей медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, на который они заболели во время выполнения профессиональных обязанностей;
  • 210 тыс. грн для семей медиков, если они заболели и умерли не во время работы с больными COVID-19;
  • 210 тыс. грн в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика коронавирусом.

"Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших", - прокомментировал выплаты медикам президент Владимир Зеленский.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса

2020-06-16 21:00 153

Найдена мощная защита от коронавируса

2020-06-16 18:30 285

На Кольцевой в Киеве из-за вспышки коронавируса закрыли сервисный центр МВД

2020-06-16 13:14 366

Жену Зеленского госпитализировали - из-за COVID у нее двусторонняя пневмония

2020-06-16 11:16 447

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Стало известно, сколько планируют выплачивать семьям медиков, которые умерли от коронавируса

2020-06-16 22:00 84

Греция может отказаться впускать украинцев: что происходит

2020-06-16 21:30 123

В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса

2020-06-16 21:00 153

Украинцев пустят на стадионы: когда можно будет насладиться игрой вживую

2020-06-16 20:30 153
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Стало известно, сколько планируют выплачивать семьям медиков, которые умерли от коронавируса 2020-06-16 22:00 84
Греция может отказаться впускать украинцев: что происходит 2020-06-16 21:30 123
В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса 2020-06-16 21:00 153
Украинцев пустят на стадионы: когда можно будет насладиться игрой вживую 2020-06-16 20:30 153

Лента

22:00 Стало известно, сколько планируют выплачивать семьям медиков, которые умерли от коронавируса
21:30 Греция может отказаться впускать украинцев: что происходит
21:00 В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса
20:30 Украинцев пустят на стадионы: когда можно будет насладиться игрой вживую
20:00 Украинцам рассказали, кто может потерять льготы после инициативы Минсоцполитики
19:00 Стало известно, кого освободят от ВНО
18:30 Найдена мощная защита от коронавируса
18:00 В Украине могут ужесточить наказание за неношение масок
17:30 Прокуратура будет просить Порошенко 10 млн залога
17:00 Украина может стать членом НАТО в "правильный момент" – посол США