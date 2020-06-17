Украина Украинцам заменят трудовую книжку: что изменится

2020-06-17 18:00 288

В Украине хотят заменить бумажную трудовую книжку на электронную.

Об этом сообщает Хвиля.

В Верховную Раду Украины поступил правительственный законопроект № 3623 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» (об электронной трудовой книжке).

Данным проектом предполагается введения учета трудовой деятельности работника в электронной форме, а также урегулирование вопроса относительно автоматического назначения пенсии по возрасту.

В частности предполагается:

– установить пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. Отмечается, что в течение данного периода будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений из Государственного реестра;

– определить, что внесение сведений о трудовой деятельности в Госреестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканируемых или оцифрованных копий, предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и тому подобное), осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи;

– установить, что работодатель после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Госреестр, обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под подпись. К тому же, также предусмотрена обязанность работодателя вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку записи о принятии на работу, переводе, а также увольнении;

– ввести возможность автоматического назначения пенсии (без личного обращения лица) с сохранением права отсрочки выхода на пенсию. Более того, если лицом перенесено назначение пенсии и продолжено пребывание в трудовых отношениях, то размер пенсии будет повышаться на 0,5 - 0,75 %. Также в рамках автоматического назначения пенсий предусмотрена возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая при этом дату такого назначения.

В законопроекте также указывается, что страховой стаж будет начисляться по данным реестра застрахованы лиц, а за периоды, за которые не внесены данные в реестр, – в порядке и на условиях, которые предусмотренные законодательство, действовавшие раньше.

Что касается автоматической пенсии, то она будет назначаться со дня, наступившим за днем достижения пенсионного возраста. Однако это не касается случаев отсутствия в системе сведений о страховом стаже, который необходимый для назначения пенсии по возрасту. В том случае, если документы о страховом стаже не поданы в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, то считается, что застрахованное лицо выразило желание получать пенсию в более позднем возрасте.

Также сообщается, что если лицо, которому пенсия по возрасту назначается автоматически, в течение трех месяцев не уведомило территориальный орган Пенсионного фонда о выбранном способе выплаты пенсии, в том числе через личный электронный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда, то тогда считается, что лицо выразило желание получать пенсию с более позднего возраста.

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