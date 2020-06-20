Украина Начинается астрономическое лето: чего ждать украинцам от погоды в ближайшее время

2020-06-21 15:00 1503
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В воскресенье, 21 июня, в день летнего солнцестояния начинается астрономическое лето. На большей части Украины в этот день пройдут кратковременные периодические дожди.

Об этом в Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, наименьшая вероятность дождей на востоке Украины. Однако вечером в Харьковской области и в Приазовье они также возможны.

"Температура воздуха остается без особых изменений: днем в воскресенье +26 +30 градусов, на Западе +24 +27 градусов, в восточных областях и в Днепропетровской до +33 градуса. В Киеве завтра ожидаются периодические дожди с грозами, днем до +30 градусов", - пишет синоптик.

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