Украина Спасатели в Киеве добыли тело погибшей в результате взрыва многоэтажки: подробности происшествия

2020-06-21 13:30 282
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В воскресенье, 21 июня, ГСЧС Украины уточнили объемы разрушений многоэтажки в Дарницком районе столицы, где по предварительной информации произошел взрыв газовоздушной смеси, говорится в Facebook ГСЧС Украины.

“В Дарницком районе в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси” - говорится в сообщении.

21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.

На снимках из соцсетей видно, что взрыв уничтожил несколько квартир. Разрушена также боковая стена и окна, выходящие на другую сторону дома.
"По состоянию на 11:00 найдено 1 погибшую. Эвакуированы 21 человек. Деблокированы 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жильцов дома " - говорится в сообщении.

От ДСНС привлечено 75 чел. о / с и 15 ед. техники. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ДСНС и сотрудники Национальной полиции.

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