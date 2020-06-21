Украина День летнего солнцестояния: история праздника, традиции и приметы

2020-06-21 12:30 366

В воскресенье, 21 июня, настанет День летнего солнцестояния, который в народной традиции считается одним из поворотных дней в году, с которым связаны народные приметы и поверья.

Журналисты собрали информацию о традициях этого дня, который с языческих времен был праздничным у разных народов.

Самая короткая ночь в году была таким же важным праздником, как и начало нового года. Поэтому в этот день проводились различные обряды и торжества.

У славян день летнего солнцестояния отмечался как праздник Купала. Его основные традиции были связаны с огнем и водой: чтобы максимально сблизиться с природой, люди обязательно купались в водоемах и прыгали через костер, чтобы очистить душу и тело.

Через горящий костер прыгали молодые пары: считалось, что если они не разожмут руки во время "полета", то их отношения будут очень крепкими.

Девушки в эту ночь плели венки, собирали целебные травы, совершали различные ритуалы для хорошего урожая и гадания на любовь. Например, та из них, которая всю ночь танцевала у девяти костров, обязательно должна была выйти в скором времени замуж.

Выпавшую утром росу собирали в сосуд, полагая, что она обладает омолаживающими и целебными свойствами. Но самой главной задачей в ночь на Купала был поиск цветка папоротника, который, по преданию, открывает заветное место с кладом. Также считалось, что желание, загаданное на солнцестояние, обязательно сбудется.

Приметы в этот день связаны преимущественно с погодой. Ненастье предвещало плохой урожай. Если день был туманным - природа должна была как следует наградить людей дарами.

Праздник солнцестояния имел свои традиции и у кельтских народов: они считали этот период временем эльфов, фей и других мифических существ.

В скандинавских странах люди считали, что в эту ночь нельзя до самого рассвета спать, чтобы услышать пение эльфов. К слову, у славян встречать рассвет также было хорошей приметой — это сулило крепкое здоровье на целый год.

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