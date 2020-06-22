Мир В Китае пытаясь спасти друг друга утонули восемь школьников

2020-06-22 15:46 147
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В Китае на плотине реки Фуцзян семеро школьников безуспешно пытались помочь товарищу, который упал в воду. В результате утонули все восемь человек.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в населенном пункте Мисьнь уезда Туннань. Все восемь детей были объявлены пропавшими без вести, в их поиске принимали участие более 200 человек. Позже были обнаружены тела погибших.

Согласно предварительному расследованию, все дети были учениками местной начальной школы и жили неподалеку.

В выходные они отправились играть возле плотины, однако один ребенок по неосторожности оступился и упал в воду, а семеро других пытались спасти своего товарища.

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