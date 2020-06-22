Украина Украинцам разъяснили, как докупить стаж для пенсии

2020-06-22 17:00 84
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Новые условия выхода на пенсию согласно второму этапу пенсионной реформы в Украине привели к тому, что почти половина украинцев, достигших возраста 60 лет, не смогут рассчитывать на пенсию.

Главной проблемой для украинцев остается необходимое количество стажа для выхода на пенсию. Сейчас для выхода на пенсию необходимо иметь 27 лет стажа, а к 2028 году этот показатель возрастет до 35 лет.

В связи с этим около 45% украинцев вынуждены будут работать не до 60 лет, а до 63 (при наличии более 17 лет стажа) или вовсе до 65 лет (если стажа меньше 17 лет), чтобы иметь право получать пенсионные выплаты от государства.

Однако решить эту проблему можно купив недостающий стаж. Согласно украинском законодательству есть два способа его покупки:

1. Заключить договор о покупке стажа. При этом в ПФУ подсчитали, что один год обойдется в 24900 гривен. Также с каждым повышением минималки будет производиться перерасчет стоимости 1 года стажа. Этот вариант подходит для тех, у кого пенсионный возраст уже приближается, а стажа недостаточно.

2. Добровольные взносы в ПФУ до достижения пенсионного возраста. Этот вариант подходит для молодых людей, которые уже задумываются о старости. Для того, чтобы оплачивать взносы необходимо написать в ПФ соответствующее заявление и ежемесячно оплачивать 22% от минимальной зарплаты. Сейчас это 1039 грн.

 Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона № 3551, который упростит процесс взыскания соцвыплат, неправомерно полученных украинцами.

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