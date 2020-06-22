Украина Киев принял важное решение по жилью для пострадавших от взрыва в многоэтажке

2020-06-22 18:00 630

Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен на жилье для людей, в доме которых в Дарницком районе столицы 21 июня произошел взрыв. Такую же сумму может выделить правительство.

Об этом на брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Мэр Киева напомнил, что по словам специалистов, пострадавший десятиэтажный дом по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, скорее всего, придется снести.

"Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра и предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может предоставить город, а половину правительство. Премьер поддержал такое предложение", - сообщил Кличко.

По его словам, на данный момент в интернат на Харьковском шоссе переселили 56 жителей пострадавшего дома. Их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым.

Кроме того, Укрзализныця предоставила семьям своих работников, многие из которых живут в доме, где произошел взрыв, номера в гостиницах. Некоторые люди пока живут у родственников или знакомых.

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