Украина В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривен

2020-06-23 21:30 360
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Сейчас максимальная сумма анонимного перевода ограничивается 5 тысячами

В Украине могут увеличить максимальную сумму анонимного денежного перевода с 5 до 25 тысяч гривен. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3686.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

С 28 апреля вступили в силу изменения в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Этот закон предусматривает, что анонимно нельзя отправлять более 5 тысяч гривен без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги. Так, пополнить банковскую карточку наличными в терминале ПриватБанка или Ощадбанка без использования собственной карточки можно только на сумму до 5 тысяч гривен.

Пополнение наличными своей или чужой банковской карточки в кассе банка без предъявления паспорта также ограничено этим лимитом. Чаще всего идентификация личности происходит с помощью карточки с введением пин-кода, смс-сообщения или документа, удостоверяющего личность.

Документ же предлагает отменить лимит в 5 тысяч гривен и увеличить его до 25 тысяч.

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