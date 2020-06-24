Украина Где узнать, попало ли авто под прицел комплекса автофиксации нарушений ПДД

2020-06-25 10:14 294
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Запущенная в Украине система фото-видеофиксации нарушений ПДД автоматически находит и вводит в базу данных номера нарушителей скоростного режима. Вскоре водители получат рекомендованные "письма счастья".

Однако, есть и способ самостоятельно проверить, не попались ли вы на превышении. Напомним, если штраф не уплатить в течение двух недель, его сумма удвоится. Потому, если есть подозрения, что скорость все же где-то была превышена, стоит проверить наличие штрафа самому, не дожидаясь письма.

Так, чтобы проверить, попадало ли авто в прицел комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, можно заглянуть в "Сервис проверки событий с признаками административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения".

Если ввести номер авто и данные о владельце транспортного средства (ИНН/ паспорт гражданина Украины / водительское удостоверение), веб-ресурс предоставит фото- и видеодоказательства совершенного нарушения.

Ознакомиться непосредственно с оформленным постановлением об административном взыскании можно в Электронном кабинете водителя, там же сразу и оплатить штраф.

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