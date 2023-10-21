Жизнь С сегодняшнего дня в Украине обновили ПДД: о каких изменениях должны обязательно знать водители

2023-10-21 11:30

 

О новациях сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Изменения внесли на заседании Кабинета министров Украины в пятницу 20 октября.

Об этом сообщает 24tv.

Что именно изменится в ПДД

Речь идет о перевозке детей и включении фар.

Отныне обязанностью водителей является включение дневных ходовых огней во время движения на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов. Если в конструкции вашего транспортного средства таких огней нет - включайте ближний свет фар.

Также законодательно закреплен запрет перевозить детей меньше 150 сантиметров, если в транспортном средстве нет "детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства".

Еще нельзя перевозить детей на заднем сиденье мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев. К сожалению, о каких именно случаях идет речь, не указано.

И последнее изменение в ПДД - уточнили перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные места для стоянки на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

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