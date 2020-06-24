Мир Ким Чен Ын передумал воевать с Южной Кореей - приказ отправить войска отозван

2020-06-25 09:12 231

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын решил отказаться от реализации планов начать военные действия против Южной Кореи.

"Северная Корея приостановила планы военных действий против Южной Кореи", - сообщает BBC со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Речь идет об намерении Пехньяна отправить войска в демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе между двумя Кореями.

На встрече под председательством лидера Ким Чен Ына Центральная военная комиссия приняла решение приостановить военные действия с учетом сложившейся ситуации.

Напомним, ранее Северная Корея направила своих военных на несколько постов в демилитаризованной зоне и предупредила об усилении своего военного присутствия в приграничных районах. Северокорейские военные угрожали направить войска в ныне закрытый комплекс Кэсонг, а также в туристическую зону горы Кымган на восточном побережье.

Напряженность между Кореями возникла после того, в начале июня сестра северокорейского лидера Ким Йо Чен пригрозила закрыть офис в Кесонге и разорвать ключевой военный договор между Пхеньяном и Сеулом, если Южная Корея не помешает группам перебежчиков отправлять в КНДР листовки с критикой политики Ким Чен Ына.

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