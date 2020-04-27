Мир В Корее заявили, что слухи о смерти Ким Чен Ына сильно преувеличены

2020-04-27 09:14 90
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын жив и здоров. Об этом заявил специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин. Об этом сообщила телекомпания CNN.

"Позиция нашего правительства тверда. Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсана с 13 апреля. Никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено", − подчеркнул Мун Чжон Ин.

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Ранее о возможной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына сообщило издание New York Post.

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