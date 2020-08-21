Мир Ким Чен Ын из-за стресса передал часть полномочий младшей сестре

2020-08-21 19:31 255

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын делегировал больше полномочий своим помощникам, включая его младшую сестру Ким Йо Чен. Об этом со ссылкой на разведку Южной Кореи пишет ВВС.

"Ким Чен Ын еще сохраняет свой абсолютный авторитет, но некоторые из его полномочий понемногу передаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидер Северной Кореи все еще поддерживает "абсолютный авторитет", но передал различные направления политики другим, чтобы снизить уровень стресса.

Также сейчас его сестра якобы "руководит общими государственными делами".

Напомним, в июне нынешнего года Ким Йо Чен пригрозила Южной Корее военными действиями со стороны армии КНДР.

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