Украина В Киеве открыли театры, кино и кафе, но в любой момент могут снова запретить

2020-06-24 15:46 114

С сегодняшнего дня, 24 июня, в Киеве снова могут открыться рестораны, кафе, бассейны, театры и кинотеатры.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в случае ухудшении эпидемиологической ситуации Киев вернется к прежним ограничениям, отметил мэр.

"Как вы знаете, правительство разрешило и власть согласно этому выдала распоряжение о возобновлении работы в столице: ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов - для индивидуальных тренировок. А также - проведении культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек. Могут работать и театры и кинотеатры - с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними", - сообщил Кличко.

Все заведения могут работать при условии соблюдения правил, которые разработала спецкомиссия. Вместе с тем, город будет контролировать соблюдение норм всеми заведениями.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в случае ухудшении эпидемиологической ситуации Киев вернется к прежним ограничениям, отметил мэр.