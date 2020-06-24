Украина Кабмин разработал план ликвидации паводка

2020-06-24 19:30 138
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Ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца недели. Кабмин готовит средства для ликвидации последствий паводка.

На заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в среду. 24 июня, принят комплекс неотложных мер по преодолению последствий стихийного бедствия в западных областях Украины, сообщает пресс-служба Кабмина.

Участники заседания заслушали доклады о ситуации в пострадавших от наводнений областях и масштабы нанесенного ущерба.
 
По прогнозам Укргидрометцентра, паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца недели. Сейчас во всех регионах осадки постепенно прекращаются. Тем не менее, еще возможно существенное повышение воды в водоемах региона, в частности в реке Днестр.
 
Среди принятых мер по преодолению последствий стихии предусматривается: 
  • постоянный мониторинг гидрологической обстановки на реках региона с целью своевременного принятия мер;
  • организация всестороннего жизнеобеспечения пострадавшего и эвакуированного населения;
  • надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний из-за загрязнения колодцев.
Кроме того, до 1 июля должно быть организовано обследование разрушенных и поврежденных зданий и дорожной инфраструктуры для установления размеров нанесенного ущерба и определения объемов средств, необходимых для их восстановления; пострадавшее население должно получить финансовую помощь от государства.
 
МВД должно организовать охрану объектов критической инфраструктуры, зданий и имущества населения, эвакуировано из опасных территорий.

Завтра состоится внеочередное заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос ликвидации последствий непогоды, в частности планируют выделить средства на ликвидацию последствий стихии.

"Мы знаем, что делать и имеем последовательный план. В первую очередь надо помочь людям, дать им сейчас воду, продукты и крышу над головой. Мы овладеем ситуацию и начнем полностью восстанавливать инфраструктуру и жилье в пострадавших регионах", - подытожил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно последним данным, на Прикарпатье подтоплено 570 насленных пунктов (более 7,2 тысяч домов), а на Буковине - 28 сел (более 500 домов).

Лишь в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

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