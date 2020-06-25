Украина Требования к украинским туристам в Черногории - обнародован полный список

2020-06-25 15:14 144

Посольство Украины в Черногории разъяснило требования к порядку въезда украинских граждан на территорию страны. Информацию разместил на своей странице в Facebook украинский консул Михаил Шматов.

С 22 июня, украинские граждане могут въезжать в Черногорию при наличии отрицательного ПЦР теста на COVID-19.

Требования к тесту:

это должен быть именно ПЦР тест, экспресс тест не подходит

тест должно быть сделан не позже, чем за 72 часа до момента пересечения черногорской границы (72 часа с момента забора крови, а не получения результатов)

тест должен быть распечатан и переведен на черногорский или английский язык

тест должен быть сделан в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189, ISO/IEC 17025.

"Конкретный перечень украинских лабораторий отсутствует, поэтому спрашивайте лабораторию, где собираетесь делать тест на наличие указанной аккредитации. Этот тест может быть сделан не только на территории Украины, но и в любой другой стране", - уточнил Шматов.

Относительно минимального возраста, с которого нужно делать такой тест - информация пока отсутствует, в посольстве ожидают соответствующие разъяснения Института общественного здоровья Черногории.

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