Требования к украинским туристам в Черногории - обнародован полный список

Посольство Украины в Черногории разъяснило требования к порядку въезда украинских граждан на территорию страны. Информацию разместил на своей странице в Facebook украинский консул Михаил Шматов.
С 22 июня, украинские граждане могут въезжать в Черногорию при наличии отрицательного ПЦР теста на COVID-19.
Требования к тесту:
"Конкретный перечень украинских лабораторий отсутствует, поэтому спрашивайте лабораторию, где собираетесь делать тест на наличие указанной аккредитации. Этот тест может быть сделан не только на территории Украины, но и в любой другой стране", - уточнил Шматов.
Относительно минимального возраста, с которого нужно делать такой тест - информация пока отсутствует, в посольстве ожидают соответствующие разъяснения Института общественного здоровья Черногории.
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