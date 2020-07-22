Коронавирус Правительство Черногории повторно объявило эпидемию и снова ввело карантин

2020-07-22 15:11 345

Правительство Черногории, в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом, снова объявило эпидемию.

Как говорится в сообщении правительства, с 22 июля становится обязательным ношение масок по всей стране - как на открытом воздухе, так и в помещениях. Обязательство распространяется также на детей старше семи лет.

Кроме того, сбор людей ограничен до 40 человек в открытых общественных местах и ​​20 человек в закрытых с обязательством соблюдать физическую дистанцию ​​не менее двух метров. Это требование не распространяется на жилые здания.

По данным сайта Total Montenegro News, ограничительные меры, принятые 30 июня, продлены до 6 августа. Они предполагают:

- запрет работы диско-клубов, баров и ночных клубов

- запрет на организацию свадеб, выпускных, дней рождений и других частных торжеств

Применение мер, принятых 7 июля, продлено до 30 июля: запрещено проведение развлекательных и музыкальных программ в заведениях общественного питания (рестораны, кафе, кафе, гостиничные рестораны и аналогичные заведения общественного питания), включая пляжные бары (концерты, живые выступления музыкантов и групп, живые выступления диджеев и т. д.).

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