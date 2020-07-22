Коронавирус Правительство Черногории повторно объявило эпидемию и снова ввело карантин

2020-07-22 15:11 345
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Правительство Черногории, в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом, снова объявило эпидемию.

Как говорится в сообщении правительства, с 22 июля становится обязательным ношение масок по всей стране - как на открытом воздухе, так и в помещениях. Обязательство распространяется также на детей старше семи лет.

Кроме того, сбор людей ограничен до 40 человек в открытых общественных местах и ​​20 человек в закрытых с обязательством соблюдать физическую дистанцию ​​не менее двух метров. Это требование не распространяется на жилые здания.

По данным сайта Total Montenegro News, ограничительные меры, принятые 30 июня, продлены до 6 августа. Они предполагают:

- запрет работы диско-клубов, баров и ночных клубов

- запрет на организацию свадеб, выпускных, дней рождений и других частных торжеств

Применение мер, принятых 7 июля, продлено до 30 июля: запрещено проведение развлекательных и музыкальных программ в заведениях общественного питания (рестораны, кафе, кафе, гостиничные рестораны и аналогичные заведения общественного питания), включая пляжные бары (концерты, живые выступления музыкантов и групп, живые выступления диджеев и т. д.).

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Требования к украинским туристам в Черногории - обнародован полный список

2020-06-25 15:14 1200

Черногория открыла границы для украинцев, но есть условие

2020-06-21 10:00 1341

Победившая коронавирус Черногория примет первых туристов уже в конце мая

2020-06-05 15:14 5619

В ЕС есть первая страна, которая официально признала завершение пандемии

2020-06-03 14:15 906

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Минздрав: к ослаблению карантина не готовы 7 областей

2020-07-22 19:30 117

Адаптивный карантин будет продлен до 31 августа - Шмыгаль

2020-07-22 16:30 285

В США китайских хакеров поймали на попытке украсть данные о разработке вакцин

2020-07-22 15:45 309

Правительство Черногории повторно объявило эпидемию и снова ввело карантин

2020-07-22 15:11 345
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Минздрав: к ослаблению карантина не готовы 7 областей 2020-07-22 19:30 117
Адаптивный карантин будет продлен до 31 августа - Шмыгаль 2020-07-22 16:30 285
В США китайских хакеров поймали на попытке украсть данные о разработке вакцин 2020-07-22 15:45 309
Правительство Черногории повторно объявило эпидемию и снова ввело карантин 2020-07-22 15:11 345

Лента

20:00 Нафтогаз начал повышать цены на газ для населения
19:30 Минздрав: к ослаблению карантина не готовы 7 областей
19:00 Соцпомощь в Украине: в Минсоцполитики сообщили о ряде изменений
18:30 Доллар станет дороже: эксперт озвучил неутешительный прогноз курса
18:00 В Украине готовятся вернуть техосмотр авто: что нужно знать водителям
17:30 Пенсии, субсидии и коммуналка: украинцам дали совет по «выживанию»
видео 17:00 Геращенко объяснил, зачем силовики штурмовали автобус уже после задержания луцкого террориста
16:30 Адаптивный карантин будет продлен до 31 августа - Шмыгаль
16:23 Эдуард Ставицкий: Для меня Украина останется навсегда моей родиной
15:45 В США китайских хакеров поймали на попытке украсть данные о разработке вакцин