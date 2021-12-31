Коронавирус Черногория изменила правила въезда для туристов на новогодние праздники

2021-12-31 13:11

Черногория со 2 января меняет правила въезда в страну из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Новые правила будут действовать как минимум до 12 января.

Как сообщает ЕП, люди, которые не привились и не переболели, а также те, для кого "срок действия" первого или второго условия закончился, не смогут въехать на территорию страны как туристы.

Въезд в Черногорию возможен при наличии подтверждения полного курса вакцинации с условием, что со второй дозы прошло не более 6 месяцев до времени въезда; при подтверждении перенесенной болезни, которым может быть старый ПЦР или экспресс-тест – не старше 180 дней и не новее 10 дней. Для обеих категорий требуют отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более 72 часов до въезда, или экспресс-теста, сделанного не более 48 часов до въезда.

Граждане Черногории и иностранцы, которые имеют вид на жительство в стране и не имеют документов, позволяющих въезд без самоизоляции, должны будут 10 дней оставаться на карантине. Самоизоляцию можно завершить досрочно с отрицательным тестом.