Украина Взрыв на Позняках в Киеве: в полиции назвали основную версию следствия

2020-06-26 09:12 129
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Взрыв в многоэтажном доме в Киеве мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков. Это основная версия следствия, заявил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире ТВ.

При этом он уточнил, что в этом деле пока никому не предъявлены подозрения.

"Но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией, − это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании Киевгоргаз. Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения от жильцов и свидетелей, что был запах газа", − отметил Геращенко.

Геращенко уверяет, если действительно будет достаточно оснований считать, что взрыв вызвали непрофессиональные действия сотрудников Киевгоргаза, "то могут быть иски в суд и компенсации всех затрат, которые понесли жители этого дома и государство".

Напомним, 21 июня на Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, который разрушил 16 квартир и повредил еще 40. В результате происшествия погибли пять человек.

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