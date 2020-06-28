Украина Минимальную зарплату в Украине в этом году могут увеличить до 5 тысяч гривен

2020-06-28 08:39 138

В июле 2021 года минималку повысят до 6 тысяч гривен

Президент Владимир Зеленский анонсировал повышение минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч гривен в этом году. Повышение произойдет с 1 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В правительстве разработали предварительный график повышения минимальной заработной платы. В следующем году, а именно с 1 января, минимальная зарплата вырастет до 6 тысяч гривен, а уже с 1 июля она составит 6,5 тысячи гривен.

"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние населения - главный показатель нашей эффективности", - отметил Зеленский.

Отметим, по состоянию на сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 4 723 гривен.

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