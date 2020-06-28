Украина НКРЭКУ хочет вдвое повысить тариф для Укрэнерго

2020-06-28 08:51 162
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С 1 августа тариф может вырасти до 327,9 гривен за МВ-ч

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг предварительно одобрила проект решения о повышении тарифа на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" до 327,97 грн за МВт-ч, то есть более чем в два раза.

Решение было принято на заседании НКРЭКУ в пятницу, 26 июня.

Сообщается, что с 1 августа 2020 года тариф на передачу электроэнергии могут повысить с 155,4 грн до 327,9 грн за МВ-ч.

Отметим, ранее сообщалось, что тариф могут повысить до 596,48 грн за МВ-ч, то есть в 4 раза, однако был найден новый источник покрытия дефицита - задолженность "Гарантированного покупателя" предлагается погасить за счет средств иностранных партнеров.

«Мы рассчитываем на то, что максимально будут привлечены средства международных партнеров и Кабмин введет положение о переходном ПСО, которое даст экономию почти 10 копеек (за киловатт-час – УНИАН), которое мы предложим сегодня», - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Тарасюк также сообщил, что окончательное решение о тарифе будет принято 11 июля.

В то же время нардепы, присутствовавшие на заседании НКРЭКУ, обратились с просьбой отложить повышение тарифа на передачу электроэнергии, поскольку такие решение приведет к подорожанию электроэнергии для предприятий, а это в свою очередь приведет к ростку цен на товары, коммунальные услуги и прочее.

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