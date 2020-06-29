Украина Спецгруппа ГСЧС отыскала заблудившихся на Говерле туристов

2020-06-29 10:42 198
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Спасатели Прикарпатья разыскали на Говерле двоих заблудившихся туристов и помогли им добраться до спортивной базы, сообщает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области.

Спасатели сообщили, что туристы сами связались с ними и попросили помощи, так как потеряли ориентир и не могли вернуться на базу.

"К дежурному поисково-спасательного отделения в пгт. Ворохта урочище Заросляк 28 июня в 00.50 поступило сообщение от двоих туристов, жителей села Лисичев, Львовской области, о том, что во время схождения с горы Говерла они потеряли ориентировку и заблудились", - говорится в сообщении спасателей.

ГСЧС привлекло специализированную спасательную группу. В 01.50 спасатели нашли заблудившихся туристов недалеко от водопада, они были в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждались. Заблудившихся туристов сопросовдили до учебно-спортивной базы Заросляк.

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