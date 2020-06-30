Украина Как в 90-х! В центре Киева начались протесты шахтеров, которым задолжали более млрд

2020-06-30 13:44 318
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Сегодня в правительственном квартале Киева стартовала бессрочная акция протеста.

Как сообщил народный депутат Михаил Волынец, в столицу съехались шахтеры, профсоюзники Мирноградуголь, Добропольеуголь, Селидовуголь, представители шахт Львовско-Волынского бассейна.

По данным политика, у горняков несколько требований к властям: освободить от исполнения обязанностей председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса и привлечь его к уголовной ответственности за развал энергетической отрасли Украины.

Также шахтеры требуют погасить задолженность по зарплате. По состоянию на 1 июля она составит более 1,2 млрд грн.

Еще одно требование протестующих: обязать Фонд государственного имущества, Центрэнерго, Госугольпостав, ГП Калушская ТЭЦ-Нова полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь. Общая сумма долга составляет около 884 млн грн.

Шахтеры также будут требовать: запрета импорта электроэнергии и угля газовых марок из России и Беларуси, восстановления работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы, вывода шахт с простоя, обеспечения их стабильной работы.

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