Украина Десятки городов уйдут под воду: озвучен пугающий прогноз по изменениям климата в Украине

2020-07-01 18:30 339

Украинский климат меняется, обретая тропические признаки - длительные бездождевые периоды, за которыми приходят сильные ливни. По прогнозам экологов, к 2100 году 34 украинских города могут быть частично затоплены.

Об этом рассказала управляющая директор международной неправительственной экологической организации 350.org в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа Светлана Романко.

Она добавила, что общее годовое количество осадков при этом не меняется, но другим становится характер осадков. То, что мы недавно могли наблюдать в Карпатах.

В Украине вдвое увеличилось количество климатических явлений - града, смерчей, ураганов и т.п. Инфраструктура населенных пунктов не рассчитана на сильные ливни, поскольку строилась в соответствии с другими климатическими реалиями. В частности, сливные канализации не способны справиться с увеличившимися потоками. Подтопления становятся более частыми. Залитые по крышу автомобили на улицах городов - явление, которое когда-то носило чрезвычайный характер, но сегодня становится почти обыденностью.

Около 90% тяжелых экономических потерь в мире приходится не на такие явления природы, как извержения вулканов, цунами и землетрясения, а именно на паводки, наводнения, сильный ветер, ливневые дожди, град, засухи.

На прошлогоднем саммите ООН по изменению климата приводилась цифра: около 340 миллиардов долларов составляют в мире ежегодные убытки только из-за паводков. Но это не единственное явление, связанное с изменением климата. К ним относятся также опустынивание, резкое снижение запасов питьевой воды, изменение климата в сторону охлаждения и т.п.

Ранее теплое течение Гольфстрим "защищало" Европу, делая в ней климат более мягким: зима не слишком морозная, лето не жаркое. Но скорость Гольфстрима замедлилась. Теперь в Западной Европе, климат которой определяет близость Атлантического океана, лето становится засушливым, зима холодной. Даже в африканской Сахаре появились снегопады. Ранее холодные атмосферные массы с севера так далеко не заходили. Все эти процессы отражаются и на нас.

Климатологи создали карту-прогноз изменения климата. Что касается Украины, картина такова: до 2030 года для западных и центральных областей будут характерны именно крупные паводки, на юге и востоке будут происходить процессы, которые можно отнести к опустыниванию. Это нехватка осадков, высокие температуры воздуха.

"Наши коллеги из ОО "Экодия" выяснили, что к 2100 году 34 украинских города могут быть частично затоплены, 6 городков и 62 села могут быть полностью затоплены, как и 200 тысяч га сельскохозяйственных земель. 75 тысяч людей рискуют стать климатическими переселенцами, ведь их дома могут оказаться в зоне затопления; 660 экологически опасных объектов и 98 объектов природно-заповедного фонда могут оказаться в прогнозируемой зоне затопления", - сообщила Романко.

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