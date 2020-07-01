Украина На западе ливни, местами до +34. Синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни

2020-07-01 20:00 84

В ближайшие сутки погоду в Украине определит жаркая, местами влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях синоптики прогнозируют дожди, местами грозы. На Закарпатье, в Карпатах и на Прикарпатье ожидаются значительные дожди, в северных, центральных и южных областях — кратковременные грозовые дожди, местами возможны град и шквалы 15−20 м/с. На остальной территории страны день пройдет без осадков.

Температура ночью 15−20°, днем 24−29°, в южных и восточных областях 30−34°.

В Киеве днем ожидается кратковременный дождь с грозой, температура ночью 18−20°, днем 26−28°.

В среду, 1 июля, на Левобережье прогнозируют кратковременный дождь и грозу, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с, на остальной территории будет сухо.

Ветер переменных направлений, 3−8 м/с.

Температура воздуха ночью 14−19°, днём 25−30°; на юге ночью 18−23°, днём 29−34°.

В Киеве день пройдет без осадков. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с.

Температура ночью 17−19°, днем 26−28°.

29 июня в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23−28°; в Днепре в пределах Киева 25°.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире