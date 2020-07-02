Мир Twitter опять наказал Дональда Трампа за нарушение авторских прав

2020-07-02 12:43 120
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Twitter в очередной раз наказал президента США Дональда Трампа, удалив фото из его сообщения из-за нарушение авторских прав.

Вместо фото в твите, размещенном 30 июня, теперь видно уведомление о том, что фото удалено в ответ на жалобу владельца авторских прав. Издание Axios сообщает, что речь идет о фото журналиста New York Times, которое сопровождало большую статью о Трампе. Газета пожаловалась на твит, поскольку фото было размещено Трампом без разрешения.

Интересно, что это уже не первый случай, когда соцсети удаляют материалы из аккаунтов Трампа. Ранее были удалены твит и пост Трампа в Facebook, на которых были изображены два маленьких ребенка. На нарушение авторских прав пожаловались родители детей. Также в начале июня Twitter заблокировал видеоролик главы Белого дома, посвященный памяти Джорджа Флойда за нарушение авторских прав.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Помощник президента Трампа "крышует" застройку поймы реки Ирпень

2020-06-26 18:25 2109

Польша дала согласие на увеличение военного контингента США на своей территории

2020-06-26 10:11 1914

В США запретили до конца года брать на работу иностранных граждан

2020-06-24 08:39 951

Трамп категорически отрицает, что намерен разорвать торговые связи с Китаем

2020-06-23 12:41 801

Еще новости в разделе "Мир"

Twitter опять наказал Дональда Трампа за нарушение авторских прав

2020-07-02 12:43 120

Для потерявших работу из-за пандемии открывают бесплатные онлайн-курсы

2020-07-02 09:38 672

На границе Франции и Германии закрыта старейшая АЭС с Европе

2020-07-01 15:46 774

Умер актер Виктор Проскурин, сыгравший Ляпишева в "Большой перемене"

2020-07-01 11:42 879
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Twitter опять наказал Дональда Трампа за нарушение авторских прав 2020-07-02 12:43 120
Для потерявших работу из-за пандемии открывают бесплатные онлайн-курсы 2020-07-02 09:38 672
На границе Франции и Германии закрыта старейшая АЭС с Европе 2020-07-01 15:46 774
Умер актер Виктор Проскурин, сыгравший Ляпишева в "Большой перемене" 2020-07-01 11:42 879

Лента

13:44 Из-за нарушения условий карантина ушел в отставку глава Минздрава
13:11 В Черновцах отменяют часть карантинных ограничений, пандемия пошла на спад
12:43 Twitter опять наказал Дональда Трампа за нарушение авторских прав
12:16 Отставка Смолия: названы имена кандидатов на пост главы Нацбанка Украины
12:08 Нардеп Сюмар продає бренд «Європейської солідарності» під місцеві вибори на Київщині
11:42 Число зараженных COVID в Украине снова начало увеличиваться - где сегодня опасно
КАРТА 11:15 Прогноз погоды : сегодня будет жарко до +33°C, на западе снова дожди
10:41 Благодаря голу Ярмоленко Челси проиграл впервые за шесть туров
10:14 Сегодня в Украине проходит ВНО по физике - правила допуска и требования
09:38 Для потерявших работу из-за пандемии открывают бесплатные онлайн-курсы