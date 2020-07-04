Украина Украинцам начинают выплату повышенных пенсий: что нужно знать

2020-07-04 10:30 2886

С 1 июля 2020 в Украине увеличился прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность - с 1638 грн до 1712 грн. В связи с этим Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий, выплата которых начнется с 4 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Так, для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.

Независимо от того, работает пенсионер или нет, с 1 июля увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионные выплаты, которые исчисляются от прожиточного минимума.

Социальная пенсия также возрастет до 1712 гривен. Ее получают те украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточно стажа для получения социальной выплаты.

Минимальная пенсия:

с 1 января 2020 - 1638 гpн.

с 1 июля 2020 - 1712 гpн.

с 1 декабря 2020 - 1769 грн.

Размеры выплат с 01.07.2020:

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