Украина Какой праздник 5 июля: традиции, приметы и запреты в этот день

2020-07-05 10:37 204
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

5 июля отмечают религиозный праздник, а также именины.

В этот день придерживаются традиций и некоторых запретов.

Именины

5 июля День ангела отмечают Ульяна, Галактион, Геннадий, Григорий, Василий, Федор, Гаврила.
Религиозный праздник

В православной церкви чтят память Евсевия, епископа Самосатского, который жил в IV веке и прославился как защитник сторонников православной веры.

Также он занимался обучением священников. Именно он подтвердил православное вероучение Вселенского собора.

Традиции и поверья

Раньше предки считали, что это день исцеления души и тела. Именно 5 июля они отправлялись в лес для того, чтобы собрать целебные травы и заготовить веники для бани.

По традиции, в тот же вечер отправились париться в бане, используя свежие веники - это, по приметам, обещало крепкое здоровье на весь год.

Этот день также называли днем встреч. Говорили, что если накануне Ульян не нашел свою Ульяну, то теперь уже она сама пошла его искать - и нашла.

Еще 5 июля нужно обязательно почистить свои колодцы, так как наиболее благоприятным днем для этого в течение года был канун Ивана Купалы. Наши предки считали, что именно тогда вода в колодце будет очень прозрачной и чистой.

Народные приметы

Дождь идет днем - ждите хорошего урожая;

Жаркий день на Евсевия, 5 июля - в декабре ударят морозы;

Месяц ярко мерцает на вечернем небе - удастся собрать богатый урожай.

Запреты

Считалось, что в этот день не стоит покупать новые вещи. Также нельзя давать себя обманывать.

Крайне не рекомендуется злиться, жаловаться, быть в плохом настроении.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Без праздников и дополнительных выходных: украинцам в июле придется работать еще больше дней

2020-06-22 20:30 3495

День летнего солнцестояния: история праздника, традиции и приметы

2020-06-21 12:30 1464

Сегодня начался новый этап карантина - какие ограничения и запреты отменены

2020-06-05 20:33 1380

Прогноз погоды на Троицу: в Украине заметно потеплеет, дожди прекратятся

2020-06-03 15:56 966

Еще новости в разделе "Украина"

Массовая драка в Киеве: Зеленский выдвинул требование Авакову и Венедиктовой

2020-07-05 11:03 45

НБУ резко изменил курс валют, что будет с долларом после выходных: украинцам дали новый прогноз

2020-07-05 10:41 78

Какой праздник 5 июля: традиции, приметы и запреты в этот день

2020-07-05 10:37 204

"Адская" жара не отступает: синоптики дали прогноз на 5 июля

2020-07-05 10:24 114
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Массовая драка в Киеве: Зеленский выдвинул требование Авакову и Венедиктовой 2020-07-05 11:03 45
НБУ резко изменил курс валют, что будет с долларом после выходных: украинцам дали новый прогноз 2020-07-05 10:41 78
Какой праздник 5 июля: традиции, приметы и запреты в этот день 2020-07-05 10:37 204
"Адская" жара не отступает: синоптики дали прогноз на 5 июля 2020-07-05 10:24 114

Лента

11:03 Массовая драка в Киеве: Зеленский выдвинул требование Авакову и Венедиктовой
10:58 Новая проблема с пенсиями в Украине, с зарплаты снимут еще больше денег: раскрыты детали законопроекта
видео 10:52 В аэропорту Афин задержали 17 украинцев: даже детей поместили в изоляторы
10:46 В Украине ввели запрет на вывоз донорской крови
10:41 НБУ резко изменил курс валют, что будет с долларом после выходных: украинцам дали новый прогноз
10:37 Какой праздник 5 июля: традиции, приметы и запреты в этот день
10:24 "Адская" жара не отступает: синоптики дали прогноз на 5 июля
10:20 Повышение "минималки" будет проходить в три этапа
фото 10:17 В США протестующие снесли статую Колумбу и сбросили ее в море
10:13 Эпидемия коронавируса: 823 новых заражений и 22 летальных случаев