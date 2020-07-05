Украина Какой праздник 5 июля: традиции, приметы и запреты в этот день

2020-07-05 10:37 204

5 июля отмечают религиозный праздник, а также именины.

В этот день придерживаются традиций и некоторых запретов.

Именины

5 июля День ангела отмечают Ульяна, Галактион, Геннадий, Григорий, Василий, Федор, Гаврила.

Религиозный праздник

В православной церкви чтят память Евсевия, епископа Самосатского, который жил в IV веке и прославился как защитник сторонников православной веры.

Также он занимался обучением священников. Именно он подтвердил православное вероучение Вселенского собора.

Традиции и поверья

Раньше предки считали, что это день исцеления души и тела. Именно 5 июля они отправлялись в лес для того, чтобы собрать целебные травы и заготовить веники для бани.

По традиции, в тот же вечер отправились париться в бане, используя свежие веники - это, по приметам, обещало крепкое здоровье на весь год.

Этот день также называли днем встреч. Говорили, что если накануне Ульян не нашел свою Ульяну, то теперь уже она сама пошла его искать - и нашла.

Еще 5 июля нужно обязательно почистить свои колодцы, так как наиболее благоприятным днем для этого в течение года был канун Ивана Купалы. Наши предки считали, что именно тогда вода в колодце будет очень прозрачной и чистой.

Народные приметы

Дождь идет днем - ждите хорошего урожая;

Жаркий день на Евсевия, 5 июля - в декабре ударят морозы;

Месяц ярко мерцает на вечернем небе - удастся собрать богатый урожай.

Запреты

Считалось, что в этот день не стоит покупать новые вещи. Также нельзя давать себя обманывать.

Крайне не рекомендуется злиться, жаловаться, быть в плохом настроении.

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