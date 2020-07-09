Украина Синоптики сообщили, когда в Украину вернется летняя жара

2020-07-09 22:00 186

В пятницу, 10 июля, в Украину вернется жара. Во многих областях страны столбик термометра поднимется до отметки в +28 градусов. Дождей в Украине в пятницу не будет.

Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

На западе страны будет сухо и немного облачно. Ужгород, Львов, Луцк, Ровно, Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы, Хмельницкий, Житомир, Винница будут жаркими. В регионах будет держаться +26...+30 градусов днем и от +11 до +15 градусов ночью.

В центре и на севере будет примерно такая же жаркая погода. Киев, Черновцы, Сумы, Черкассы, Харьков, Полтава, Кропивницкий, Днепр и Запорожье будет +25...+28 градусов днем и +11...+15 градусов ночью.

Луганск и Донецк будет жарким до +29 градусов днем и до +17 ночью.

Самыми жаркими будут южные регионы - Одесса, Херсон, Николаев и Крым. Там будет +26...+31, а ночью до 19.

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