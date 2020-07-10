Мир Верховный суд обязал президента раскрыть все свои доходы за последние девять лет

2020-07-10 12:43 303

Верховный суд США обязал президента Дональда Трампа раскрыть финансовые отчеты за последние девять лет. Декларации должны быть переданы прокурору Нью-Йорка.

По данным Reuters, по иску, поданному несколькими комитетами Конгресса, бухгалтерская фирма Mazars LLP, клиентом которой является Трамп, обязана раскрыть данные о финансах президента за последние девять лет.

Пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани заявила, что Трамп обнародует налоговые декларации после завершения аудиторской проверки.

Интерсно, что Трамп - первый президент США после Ричарда Никсона, который отказался публиковать сведения из своих налоговых деклараций.

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