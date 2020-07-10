Украина Кабмин готовит новый алгоритм дистанционного обучения в школах с 1 сентября

2020-07-10 21:36 333

Два министерства - здравоохранения и образования в течение 7-10 дней представят алгоритм обучения в школах с сентября. На данный момент рассматривается физическое, дистанционное и комбинированное обучение.

Как сообщил сегодня глава МОЗ Украины Максим Степанов, есть желание, чтобы дети пошли в школы с 1 сентября, однако коронавирус вносит свои коррективы.

"Поэтому мы в условиях адаптивного карантина, разрабатываем механизмы, правила, каким способом наши дети могут обучаться. При каких условиях они могут учиться в обычном режиме, каким способом - дистанционно. Как мы можем соединить эти два способа", - сказал Степанов.

Вместе с Минобразования разрабатываются соответствующие правила и алгоритмы.

Напомним, Киев уже готовится к дистанционному обучению в школах. Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения.

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