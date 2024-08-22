ВОЙНА В Украине На укрытия в школах Кабмин выделил из бюджета еще почти пять миллиардов

2024-08-22 09:31

Кабинет министров Украины выделил еще около 5 млрд грн из бюджета на укрытия в школах Черниговской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областей. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Кроме того, правительство распределило почти 216 млн грн на школьные автобусы, которых в этом году закупили более 120 единиц.

В этом году в госбюджете уже было предусмотрено 2,5 млрд грн на строительство школьных укрытий и 1 млрд грн - на закупку школьных автобусов.

Ожидается, что благодаря выделенным средствам и софинансированию из местных бюджетов в 2024 году будет приобретено не менее 500 школьных автобусов.

Ранее правительство утвердило три варианта обустройства наземных укрытий для школ.