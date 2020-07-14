Украина Озвучены реальные цифры по разрушениям от затопления западных областей

2020-07-14 14:12 150
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В западных областях Украины остаются разрушенными и поврежденными дороги и мосты.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в результате паводков в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях остаются разрушенными 95 мостов. Кроме того, в первых двух областях разрушено 202,4 км автодорог, а также еще 549 км автодорог и 213 мостов остаются поврежденными.

Спасатели ГСЧС спасли 478 человек, эвакуировали 721 человека и еще 1324 человек были отселены. Также известно, что они откачали 575 м куб. воды от начала суток. Всего к работам привлечено 64 спасателя и 40 единиц техники.

Напомним, в Украине штормовое предупреждение, ожидается подъем воды. В ряде регионов ожидаются сильные грозовые дожди, местами с градом. На западе Украины возможно повышение уровня воды в реках. 

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