ВОЙНА В Украине Виталий Кличко оценил разрушения в Днепровском районе Киева после ночного удара

2023-12-13 10:29

"Оглянув житловий будинок в Дніпровському районі, що постраждав вночі від ворожого обстрілу, та поспілкувався з мешканцями", - пише очільник столиці Віталій Кличко в Соцмережах, - "Уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. Внаслідок цього пошкоджений і будинок, і дитячий садок, розташований поруч. У дворі згоріли припарковані авто, а також повилітали шибки в прилеглих будинках та школі".

За його словами, мешканців пошкодженого будинку оперативно евакуювали вночі. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, після яких людям дозволять забрати необхідні речі, а вибиті шибки комунальники затягнуть плівкою. Після цього місто розпочне свою експертизу — якщо несучі конструкції будинку неушкоджені, ми оперативно відновимо житло, аби мешканці якомога швидше повернулись до своїх домівок.

"Якщо ж пошкодження конструкцій критичні, будемо розглядати варіант капітального відновлення будинку. Відновлювати доведеться і дитсадок", - повідомив мер Києва.

На час відновлення міська влада надасть тимчасове житло постраждалим мешканцям. Також на місці працює пункт обігріву, розгорнутий рятувальною службою