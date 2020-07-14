В аннексированном Крыму арестованных бьют током и душат, - доклад ООН

В аннексированном Крыму представители ФСБ безнаказанно пытают задержанных. Об этом сказано в докладе генсека ООН по вопросам Крыма, передает DW.
Так, в ООН выяснили, что российские силовики бьют, используют удары электрическим током и удушения, чтобы заставить людей давать показания. При этом никто из силовиков не был привлечен к ответственности ни в одном из случаев пыток и жестокого обращения, зафиксированных миссией ООН в Крыму.
В свою очередь суды либо полностью игнорировали жалобы жертв на пытки и жестокое обращение, либо же назначали расследования, которые проводились формально и были завершены без предъявления обвинений.
Также в документе говорится, что риск пыток и жестокого обращения является особенно высоким во время произвольных арестов и содержания под стражей без связи с внешним миром.
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