Мир В аннексированном Крыму арестованных бьют током и душат, - доклад ООН

2020-07-14 13:41 171
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В аннексированном Крыму представители ФСБ безнаказанно пытают задержанных. Об этом сказано в докладе генсека ООН по вопросам Крыма, передает DW.

Так, в ООН выяснили, что российские силовики бьют, используют удары электрическим током и удушения, чтобы заставить людей давать показания. При этом никто из силовиков не был привлечен к ответственности ни в одном из случаев пыток и жестокого обращения, зафиксированных миссией ООН в Крыму.

В свою очередь суды либо полностью игнорировали жалобы жертв на пытки и жестокое обращение, либо же назначали расследования, которые проводились формально и были завершены без предъявления обвинений.

Также в документе говорится, что риск пыток и жестокого обращения является особенно высоким во время произвольных арестов и содержания под стражей без связи с внешним миром.

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Мир

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На большинстве курортов ЕС не хотят видеть туристов из США и Китая 2020-07-13 15:45 957
Facebook и Instagram провели массовое удаление фейковых аккаунтов и страниц 2020-07-13 08:39 1896

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